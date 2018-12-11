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Ученики школы в Красном Селе госпитализированы с отравлением. Роспотребнадзор проводит проверку

Роспотребнадзор ищет следы отравления в школе №270 в Красносельском районе Петербурга. За сегодня шестнадцать учащихся пожаловались на недомогание, несколько детей отправлены в больницу. 

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 11 декабря, сотрудники регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выехали на проверку учебного заведения на улице Освобождения, 29. Поводом стали поступившие из школы заявки в эпидемцентр. 

На тошноту и плохое самочувствие пожаловались 16 учеников седьмого класса, у которого сегодня был урок в бассейне. Точное количество госпитализированных уточняется. По информации ведомства, их не больше семи. 

«Наши сотрудники поехали на возможное травление. Хлор не установлен – будут отбирать пробы воды в бассейне, но обследуют и другие места. После этой группы плавали и другие дети, но больше никто к врачам не обращался», – рассказали в пресс-службе, отметив, что не исключена инфекция.

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