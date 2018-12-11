Госдума согласилась на ликвидацию с конкурентных рынков унитарных предприятий

Депутаты Государственной думы поддержали инициативу ФАС о ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий. Исключения сделают для гособоронзаказа и естественных монополий.

Как передает «Парламентская газета», законопроект был принят в первом чтении 11 декабря. Он предполагает запрет на создание новых ГУПов уже с 1 января 2019 года, на ликвидацию или реорганизацию уже существующих дадут два года.

Инициатива была внесена на рассмотрение ГД Федеральной антимонопольной службой и связана с тем, что большинство таких предприятий работают в конкурентной сфере, например в недвижимости или в коммунальном хозяйстве, но имеют преимущества. Это противоречит принципам конкуренции. По словам замруководителя ФАС Сергея Пузырёвского, сейчас в России существует более 18 тысяч подобных предприятий, за пять лет их количество выросло на 40%.

При этом депутаты не намерены истребить ГУПы как таковые. Исключения будут сделаны для нескольких сфер – в первую очередь речь идет об обороне и безопасности государства. Более конкретные сферы, где ГУПам разрешат существовать, должны появиться в законопроекте ко второму чтению.