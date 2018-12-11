В поисках обещанной дешевой икры
Рекордные уловы не привели к снижению цен на деликатес. Виновата дорогая логистика и излишки прошлогодних запасов, говорят продавцы.
Роман Пименов/Интерпресс
О том, что красная икра может резко упасть в цене, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Причина в рекордном улове лососевых: в этом году было добыто 675 тысяч тонн, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. Но потребителей, устремившихся в магазины за подешевевшим деликатесом, ждало разочарование: цена на полке по-прежнему составляет 2,5 – 3 тысячи рублей за килограмм.
Как передают дальневосточные СМИ, покупатели даже устроили скандал, обвиняя продавцов рынка «Техник» в Южно-Сахалинске в искусственном завышении цен и стремлении нажиться на клиентах.
Даже по данным официальной статистики, снижения цен в рознице, действительно, не наблюдается. Хотя рост цен существенно замедлился: если в первом полугодии стоимость красной икры была на 17 – 20% выше, чем год назад, то в сентябре – на 14%, в октябре – на 8%, а в ноябре – всего на 2%.
На полках петербургских магазинов красная икра неожиданно оказалась не дороже, а местами дешевле, чем на Дальнем Востоке, где ее добывают. Так, в интернет-магазине «О’кей» 100-граммовая банка стоит 349 рублей. В «Ленте» банка 140 г обойдется в 315 рублей (225 рублей за 100 г), в «Перекрестке» такая же емкость стоит 249,9 рубля (178,5 рубля за 100 г).
По словам ретейлеров, снижение стоимости все-таки произошло, хотя и не такое заметное, как говорил глава Росрыболовства. Жестяная упаковка 100 г в опте стоит на 29% меньше, чем год назад, 200-граммовая стеклянная банка – на 35%, рассказал «Фонтанке» генеральный директор сети «Реалъ» Игорь Янковский.
Такую же динамику наблюдают в «Ленте». При этом дешеветь товар начал еще несколько месяцев назад. «Цены на икру устанавливаются один раз в год – во время путины (в августе. — Прим. ред.), когда становится понятен размер улова», – пояснила представитель ретейлера. В рознице цены изменились также на 35%, утверждают в компании.
В «Интерторге» (сети «Семья», Spar) зафиксировали снижение закупочных цен на 30 – 40%, в зависимости от производителя, вида икры и тары. «Основное снижение идёт на икру горбуши, так как именно на этот вид рыбы пришёлся серьёзный рост добычи в текущем году, на икру кеты и кижуча цена снизилась меньше, поскольку по этим видам икры имеется дефицит доступных объёмов на рынке», – прокомментировали в пресс-службе.
Тот факт, что потребитель не заметил снижения цен, участники рынка объясняют психологическими факторами и особенностями своей маркетинговой политики.
И объясняют так: в 2017 году цены в опте, наоборот, заметно подскочили. Ретейлеры и поставщики компенсировали часть разницы за счет акций и скидок, в результате чего итоговое подорожание было не таким резким, а удешевление этого года не таким заметным. В прошлом году средняя акционная цена на полке магазина за банку 95 граммов в декабре составляла 249 рублей, пояснили в «Интерторге». Но ближе к Новому году скидки тоже начинают появляться: промопредложение в магазинах сети – 169 рублей, сообщил ретейлер.
Впрочем, эксперты признают, что ценообразование на рынке икры отнюдь не прозрачно. По словам руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, объемы добычи икры, действительно, коррелируют с объемами добычи лососевых.
«Икра – это 7 – 10% от объема вылова. Соответственно, если в этом году добыли 675 тысяч тонн рыбы, то мы получим около 60 тысяч тонн продукции», – пояснил эксперт. На экспорт идут сравнительно небольшие объемы — несколько тысяч тонн в год. Основным зарубежным потребителем является Япония, но она в основном закупает икру на Аляске. Цена американской продукции составляет 8 – 10 долларов за килограмм, тогда как отечественная продукция продается как минимум в два раза дороже — 1000 – 1200 рублей за килограмм (15 – 20 долларов). Икра с Аляски тоже представлена на российском рынке — она приходит как серый импорт через Казахстан и Белоруссию. Ежегодный объем, по экспертным оценкам, составляет 3 тысячи тонн.
Сами россияне съедают только 12 – 15 тысяч тонн красной икры в год, что неизбежно создает излишки продукции. Но перепроизводство все равно не приводит к снижению цен.
Часть добытого деликатеса сразу после путины запаивают в банки. «Когда идет большой улов, перерабатывающие предприятия работают 24 часа в сутки. Из-за нагрузки возникает дефицит производственных мощностей, а потом и логистических — продукт нужно как можно быстрее доставить потребителю», – рассказал «Фонтанке» один из производителей икры, работающий на рынке Северной столицы.
В итоге издержки на переработку и доставку растут, а они, по оценке собеседника издания, составляют около 80% цены на полке. В этом году затраты увеличились еще больше из-за новых правил сертификации и внедрения системы «Меркурий». Таким образом, нормальная цена для баночки свежей икры в Северной столицы — 450 – 500 рублей за 100 граммов, рассказал производитель этой продукции.
Но значительная часть того, что мы сейчас имеем на прилавках, — это запас прошлого, если не позапрошлого года. Расфасованный улов этого года может храниться до января. Поэтому излишки икорной продукции замораживают и потом пускают в оборот по мере необходимости. «В таком виде икра может храниться 2 – 3 года. При этом датой производства будет считаться дата разморозки», – рассказал собеседник «Фонтанки». Это тоже не дает ценам провалиться вниз.
Снижение цен в опте, которое мы сейчас наблюдаем, связано с ростом добычи, но косвенно, соглашается Александр Савельев. «Производители пытаются распродать запасы», – говорит он. Отличить свежую икру от прошлогодней, по словам эксперта, несложно: последняя течет — поскольку кристаллики льда при заморозке разрушают ее структуру.
Рассчитывать на снижение стоимости черной икры тоже не стоит, говорят ее производители. «За последние годы увеличилось число участников рынка, выросла конкуренция, но пока цены в опте и рознице стабильны. Демпинга нет, хотя отдельные игроки пытаются привлечь покупателей с помощью акций и скидок», – прокомментировали в «Русском икорном доме». Сейчас 100 граммов черной осетровой икры обойдется в 7 – 8 тысяч рублей.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»