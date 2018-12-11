В поисках обещанной дешевой икры

Рекордные уловы не привели к снижению цен на деликатес. Виновата дорогая логистика и излишки прошлогодних запасов, говорят продавцы.

Роман Пименов/Интерпресс

О том, что красная икра может резко упасть в цене, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Причина в рекордном улове лососевых: в этом году было добыто 675 тысяч тонн, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. Но потребителей, устремившихся в магазины за подешевевшим деликатесом, ждало разочарование: цена на полке по-прежнему составляет 2,5 – 3 тысячи рублей за килограмм.

Как передают дальневосточные СМИ, покупатели даже устроили скандал, обвиняя продавцов рынка «Техник» в Южно-Сахалинске в искусственном завышении цен и стремлении нажиться на клиентах.

Даже по данным официальной статистики, снижения цен в рознице, действительно, не наблюдается. Хотя рост цен существенно замедлился: если в первом полугодии стоимость красной икры была на 17 – 20% выше, чем год назад, то в сентябре – на 14%, в октябре – на 8%, а в ноябре – всего на 2%.

Н а полках петербургских магазинов красная икра неожиданно оказалась не дороже, а местами дешевле, чем на Дальнем Востоке , где ее добывают. Так, в интернет-магазине «О’кей» 100-граммовая банка стоит 349 рублей. В «Ленте» банка 140 г обойдется в 315 рублей (225 рублей за 100 г), в «Перекрестке» такая же емкость стоит 249,9 рубля (178,5 рубля за 100 г).

По словам ретейлеров, снижение стоимости все-таки произошло, хотя и не такое заметное, как говорил глава Росрыболовства. Жестяная упаковка 100 г в опте стоит на 29% меньше, чем год назад, 200-граммовая стеклянная банка – на 35% , рассказал «Фонтанке» генеральный директор сети «Реалъ» Игорь Янковский.

Такую же динамику наблюдают в «Ленте». При этом дешеветь товар начал еще несколько месяцев назад. «Цены на икру устанавливаются один раз в год – во время путины (в августе. — Прим. ред.), когда становится понятен размер улова», – пояснила представитель ретейлера. В рознице цены изменились также на 35%, утверждают в компании.

В «Интерторге» (сети «Семья», Spar) зафиксировали снижение закупочных цен на 30 – 40%, в зависимости от производителя, вида икры и тары. «Основное снижение идёт на икру горбуши, так как именно на этот вид рыбы пришёлся серьёзный рост добычи в текущем году, на икру кеты и кижуча цена снизилась меньше, поскольку по этим видам икры имеется дефицит доступных объёмов на рынке», – прокомментировали в пресс-службе.

Тот факт, что потребитель не заметил снижения цен, участники рынка объясняют психологическими факторами и особенностями своей маркетинговой политики.

И объясняют так: в 2017 году цены в опте, наоборот, заметно подскочили. Ретейлеры и поставщики компенсировали часть разницы за счет акций и скидок, в результате чего итоговое подорожание было не таким резким, а удешевление этого года не таким заметным. В прошлом году средняя акционная цена на полке магазина за банку 95 граммов в декабре составляла 249 рублей, пояснили в «Интерторге». Но ближе к Новому году скидки тоже начинают появляться: промопредложение в магазинах сети – 169 рублей, сообщил ретейлер.

Впрочем, эксперты признают, что ценообразование на рынке икры отнюдь не прозрачно. По словам руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, объемы добычи икры, действительно, коррелируют с объемами добычи лососевых.

«Икра – это 7 – 10% от объема вылова. Соответственно, если в этом году добыли 675 тысяч тонн рыбы, то мы получим около 60 тысяч тонн продукции», – пояснил эксперт. На экспорт идут сравнительно небольшие объемы — несколько тысяч тонн в год. Основным зарубежным потребителем является Япония, но она в основном закупает икру на Аляске. Цена американской продукции составляет 8 – 10 долларов за килограмм, тогда как отечественная продукция продается как минимум в два раза дороже — 1000 – 1200 рублей за килограмм (15 – 20 долларов). Икра с Аляски тоже представлена на российском рынке — она приходит как серый импорт через Казахстан и Белоруссию. Ежегодный объем, по экспертным оценкам, составляет 3 тысячи тонн.

Сами россияне съедают только 12 – 15 тысяч тонн красной икры в год, что неизбежно создает излишки продукции. Но перепроизводство все равно не приводит к снижению цен.

Часть добытого деликатеса сразу после путины запаивают в банки. «Когда идет большой улов, перерабатывающие предприятия работают 24 часа в сутки. Из-за нагрузки возникает дефицит производственных мощностей, а потом и логистических — продукт нужно как можно быстрее доставить потребителю», – рассказал «Фонтанке» один из производителей икры, работающий на рынке Северной столицы.

В итоге издержки на переработку и доставку растут, а они, по оценке собеседника издания, составляют около 80% цены на полке. В этом году затраты увеличились еще больше из-за новых правил сертификации и внедрения системы «Меркурий». Таким образом, нормальная цена для баночки свежей икры в Северной столицы — 450 – 500 рублей за 100 граммов, рассказал производитель этой продукции.

Но значительная часть того, что мы сейчас имеем на прилавках, — это запас прошлого, если не позапрошлого года. Расфасованный улов этого года может храниться до января. Поэтому излишки икорной продукции замораживают и потом пускают в оборот по мере необходимости. «В таком виде икра может храниться 2 – 3 года. При этом датой производства будет считаться дата разморозки», – рассказал собеседник «Фонтанки». Это тоже не дает ценам провалиться вниз.

Снижение цен в опте, которое мы сейчас наблюдаем, связано с ростом добычи, но косвенно, соглашается Александр Савельев. «Производители пытаются распродать запасы», – говорит он. Отличить свежую икру от прошлогодней, по словам эксперта, несложно: последняя течет — поскольку кристаллики льда при заморозке разрушают ее структуру.

Рассчитывать на снижение стоимости черной икры тоже не стоит , говорят ее производители. «За последние годы увеличилось число участников рынка, выросла конкуренция, но пока цены в опте и рознице стабильны. Демпинга нет, хотя отдельные игроки пытаются привлечь покупателей с помощью акций и скидок», – прокомментировали в «Русском икорном доме». Сейчас 100 граммов черной осетровой икры обойдется в 7 – 8 тысяч рублей.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»