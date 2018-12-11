Председатель КС: Российская Конституция – это «Мерседес». Важно, чтобы на нем правильно ехали

Президентская республика помогла России пережить «хаос и развалы 90-х». Такое мнение высказал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, выступая в Совете Федерации 11 декабря.

«Сколько шло разговоров: да что там президентская республика, давайте введем парламентскую. Но давайте не забывать, что президентская республика позволила в России предотвратить хаос и развалы 90-х годов», – цитирует Зорькина «Интерфакс».

Судья считает, что современная российская Конституция – это «БМВ», это «Мерседес» последней марки, потому что там вообще всё есть, если присмотреться».

«Все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги, и понятно, что идеальная Конституция может не сработать. (...) Дело не в том, в конечном счете, какая марка автомобиля – каждый выбирает по своему вкусу. Важно, чтобы на этом автомобиле правильно ехали – тогда будет хороший результат», – добавил Зорькин, который является одним из авторов Основного закона страны.

12 декабря российской Конституции исполняется 25 лет.

В недавнем опросе ВЦИОМ большинство россиян (69%) заявили, что имеют общие представления о содержании Конституции РФ, а 6% оценили свои знания на «очень хорошо». При этом почти четверть (23%) опрошенных не имеют никакого представления о статьях Основного закона государства.