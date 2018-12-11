За что Беглов уволил “энергетического” советника

Игорь Забиран - обладатель самой короткой карьеры в статусе советника в Смольном. Врио губернатора отказался от сотрудничества с ним, сославшись на высказанную в интервью “позицию”.

Свое мнение о проблемах в сфере городской энергетики бывший глава управления заказчика комитета по энергетике Игорь Забиран изложил в день, когда стало известно о его назначении в Смольный. 5 декабря экс-топ-менеджер «Ленэнерго» получил статус советника на общественных началах врио губернатора Александра Беглова. Он стал шестым назначенцем бегловского призыва. 11 декабря в Смольном заявили о его увольнении.

«Позиция в интервью не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга», – говорится в официальном пресс-релизе.

В получасовом разговоре 5 декабря «Фонтанка» спросила Забирана о его работе в «Ленэнерго», отношениях с нынешними руководителями в Смольном – глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук и вице-губернатор Игорь Албин были для него начальниками. Важными стали темы о состоянии теплоэнергетического комплекса и готовности перехода Петербурга на закрытую систему теплоснабжения.

По первому вопросу дискуссия идет уже не первый год. Трубы «Теплосети» (частной на 74 % компании) изношены, постоянно рвутся, средств на их реконструкцию нет. Депутаты неоднократно предлагали передать сети городу за 1 рубль, однако бизнес такой позицией не был воодушевлен. В ноябре Смольный договорился о цене в 9 млрд рублей за пакет в 40 % акций компании.

«Вопрос доходности на вложенный капитал в данном случае не стоит; всем и так понятно, что это безвозвратные инвестиции. Дальше это вопрос стратегии города и «Газпрома». Скажем, в Москве «Газпром» полностью монополизировал рынок, и для столичной мэрии это отличная сделка — отдать подобный актив за 100 млрд рублей. В Петербурге пока четкой тенденции не видно», – рассуждал в разговоре с «Фонтанкой» Игорь Забиран.

При этом он подчеркивал, что не согласен с позицией, согласно которой город должен обменивать изношенные сети на прибыльные котельные ГУП «ТЭКа». В городском предприятии уже смирились с возможностью такого варианта теплосетевой реформы. По сути Забиран высказывался в пользу комплексного подхода: «Это же не сказка, где один получает все вершки, а другой корешки. Надо совмещать разные модели, разве что кредит под модернизацию я бы рассматривал в последнюю очередь». По мнению советника, главное – провести ревизию сетей и минимизировать потери.

В тот же день о консолидации теплосетевых активов в руках города высказался спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. «Никакой абсолютно передачи 270 котельных за то, чтобы изношенные, проржавевшие трубы «Теплосети» передать городу, конечно, быть не может, – заявил он. – Я считаю, что это было бы аферой века».

Немного сложнее с мнением Забирана по переходу на закрытую систему теплоснабжения до 2022 года, как предписывает это федеральный закон. При закрытии системы вода для нужд ГВС и отопления будет подаваться из разных источников: для горячего водоснабжения она будет поступать из Водоканала в дом и там нагреваться в индивидуальном тепловом пункте, для отопления — подаваться с теплоисточников.

По словам недолго пробывшего на своей должности советника, город не готов к такой реформе из-за качества холодной воды, которая сейчас поступает в котельные и где занимаются ее очисткой. В случае перехода на такую систему фильтрацию придется проводить на местах, а к этому пока не приспособлены ни имеющееся оборудование, ни местные сантехники.

«На мой взгляд, Петербург не готов сейчас к переходу на закрытую систему, Водоканал не сможет обеспечить качество воды и пропускную способность водопроводных сетей», – высказался Забиран.

Споры о том, как на самом деле должен происходить переход на закрытую систему теплоснабжения, идут последовательно не один год. В Законодательном собрании города еще в 2015 году говорили о том, что программы капремонта и модернизации теплосетевого комплекса отстают друг от друга. В 2018-м обсуждение проблем, связанных с выполнением федерального закона, переместилось в Государственную думу. Глава смольнинского комитета по энергетике Андрей Бондарчук на экспертном совете нижней палаты парламента использовал аргументацию, противоположную той, о которой говорил Забиран, но общий вывод насчет реформы был тот же. Главной целью перехода называется улучшение качества воды. А по словам Бондарчука, город уже сделал очень много на этом пути при нынешней открытой системе, и из крана льется питьевая вода.

Реформа означала бы полный разворот, а кроме того, огромные расходы: реконструкцию 54 источников теплоснабжения, установку 24,2 тысячи автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, модернизацию 640 км внутриквартальных сетей. Всего — более 75 млрд рублей, которые в случае с жилыми домами надо собирать с собственников. Так что Бондарчук предлагает сделать переход не универсальным: осуществлять его только в случае неудовлетворительного качества горячей воды или при наличии экономической эффективности. Поправки к закону с таким смысловым наполнением готовят в Смольном и намерены передать в ближайшее время в Государственную думу.

Стало ли это решающей «позицией» для того, чтобы за 4 рабочих дня отказаться от советника? Вопрос повис в воздухе.

При том что именно «уволить» общественного советника Беглов не мог по закону. Трудовые отношения с ним заключены не были, а сам статус советника на общественных началах не включен в систему государственной службы. По сути такой советник — обычный гражданин, который, не являясь гражданским служащим, тем не менее имеет доступ к губернатору. Во всяком случае в таком подходе убеждены юристы «Команды 29".

В пресс-службе Смольного не смогли оперативно дать ответы «Фонтанке». То ли – «на всякий случай», то ли дело в скорости согласования «позиции».

Игорь Забиран на телефонный звонок ответил: «Я не даю комментариев».

Не хватало только слова «больше».

Ксения Клочкова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»