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Общество
11.12.2018 14:48
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Иностранцам разрешат приезжать в Москву и Петербург по электронным визам

Возможность въезда в Москву и Санкт-Петербург по электронной визе для иностранцев рассмотрят российские власти. Подобный механизм уже действует на Дальнем Востоке. 

Планами по либерализации въездного режима поделился 11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание Совета глав субъектов при ведомстве. По его словам, уже прорабатываются соглашения о безвизовом въезде в две российские столицы с некоторыми странами. 

«Надеюсь, что сегодня мы обсудим все эти и другие вопросы, которые помогут активнее развивать туристическую отрасль, и выработаем полезные рекомендации, которые будут ориентированы на практические результаты»,— приводит слова Лаврова «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Уже более года действует подобный режим на Дальнем Востоке — для граждан 18 стран. Оформленная на специальном сайте виза выдается на срок до 30 календарных дней, но находиться по ней в РФ гости могут не более восьми дней. Новшество вызвало интерес и в других российских регионах.

В июле Госдума приняла закон о безвизовом въезде в РФ по паспорту болельщика (FAN ID) до конца 2018 года. Предоставляя иностранцам такую возможность, президент Владимир Путин выразил надежду, что футбольные фанаты воспользуются шансом и «приедут в нашу Россию еще не один раз с друзьями и членами своих семей». При этом прозвучала идея распространить использование паспорта болельщика и на другие массовые спортивные события в стране.

 

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