Полыхающий КамАЗ на портовом острове в Петербурге попал на видео

Мощный автомобильный пожар в Кировском районе Санкт-Петербурга 11 декабря попал на видео.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Гладкий остров, дом 1, поступил в службу «01» около 10:20. Тушили большую машину три пожарных расчёта – 15 человек личного состава. В 11:28 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали, отмечается в сообщении.

Видеозапись выложена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Её автор указывает немного другой адрес: Невельская улица, 18А, у «Петролеспорта» – это на Гутуевском острове, соседствующем с Гладким.