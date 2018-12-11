Глотатель пытался вывезти на родину петербургские наркотики. В Пулково из него вынули полкило в свертках

Забитый свертками с наркотиком желудок гражданина Узбекистана сотрудники пулковской таможни рассмотрели с помощью рентгена. Вещество иностранец вез из Петербурга на родину.

О возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков в крупном размере 11 декабря сообщает Северо-Западное таможенное управление. Молодой человек направлялся из Петербурга в Ташкент, когда в нем разглядели наркокурьера. В желудке у пассажира находилось 287 контейнеров с наркотическим веществом растительного происхождения общим весом почти полкилограмма. Иностранец был задержан и передан в руки полиции.