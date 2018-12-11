Студентов-медиков из Йемена поймали при попытке нелегально попасть в Финляндию из России

Двое граждан Йемена в возрасте 21 года ждут депортации в Центре временного содержания иностранных граждан в Гатчине после неудачной попытки проникнуть в Финляндию.

Как рассказали 11 декабря в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, молодые люди прилетели в Россию по студенческой визе в апреле 2017 года, чтобы учиться в одном из государственных вузов Уфы. Однако учёба не задалась, и йеменцы решили перебраться в Финляндию и просить там убежища.

Несостоявшиеся медики были задержаны в посёлке Красный Холм Выборгского района 7 декабря. На машине к границе Финляндии их вёз россиянин. Уже на следующий день после попытки нелегально проникнуть в Суоми Выборгский суд приговорил нарушителей к штрафу в размере 5000 рублей по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и дальнейшей депортации из России. В действиях водителя, который вёз йеменцев, признаков пособничества к незаконному пересечению государственной границы не установлено, уточнили в ведомстве.