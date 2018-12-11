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Общество
11.12.2018 14:21
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«Противостоял любым проявлениям русофобии». Путин в Москве открыл памятник Солженицыну

Памятник Александру Солженицыну появился в честь 100-летия со дня рождения писателя на одноименной улице в Таганском районе Москвы 11 декабря. На церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин.

«Сегодня открываем памятник нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, истинному патриоту России», – заявил Владимир Путин. Видео церемонии появилось в Интернете.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Его сердце было наполнено болью за Россию". Путин открыл памятник Солженицыну – Глава государства отметил, что хорошо помнит все встречи с выдающимся соотечественником и истинным патриотом. – Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну в Москве, которое было приурочено к 100-летию со дня рождения известного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. – — Сегодня открываем памятник нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, истинному патриоту России, — сказал глава государства. – Путин отметил, что хорошо помнит все встречи с Александром Солженицыным. По словам президента, "его сердце было наполнено гордостью за Россию и болью за неё". – Проект памятника Солженицыну отобран по итогам всероссийского конкурса, где победил авторский коллектив под руководством скульптора Андрея Ковальчука. Мемориал будет расположен на Таганке недалеко от Дома русского зарубежья, в создании которого принимал участие писатель. – Прозаик, драматург, поэт, публицист и лауреат Нобелевской премии по литературе (1970) Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Писатель скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни. _______________________________________ #Памятник #Солженицын #Москва #Россия #Kremlin_Video

Публикация от Российская Федерация (@kremlin_video)

 

Президент также отметил, что «сердце [писателя] было наполнено гордостью за Россию и болью за нее». Он подчеркнул, что, даже живя в США, Солженицын «противостоял любым проявлениям русофобии». Он также рассказал, что лично встречался с писателем, в котором его поразили «мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории».

«Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей», – заметил Владимир Путин.

«Противостоял любым проявлениям русофобии». Путин в Москве открыл памятник Солженицыну

Глава государства еще в 2014 году подписал специальный указ о праздновании 100-летия со дня рождения Александра Солженицына. В сентябре 2017 года Мосгордума одобрила установку памятника писателю. Это не первый монумент Солженицына в России – его память, среди прочего, увековечили в Ростове-на-Дону и Белгороде, хотя в Тольятти выступили против. Проект памятника писателю в столице был выбран в ходе всероссийского конкурса. Победу в нем одержал коллектив под руководством скульптора Андрея Ковальчука. Монумент выполнен из бронзы, а при сооружении постамента использовался гранит. На памятнике также можно обнаружить двух персонажей из работ литератора – Матрену из «Матренина двора» и Ивана Денисовича из «Одного дня Ивана Денисовича».

Справка:

Александр Солженицын - русский прозаик, поэт, публицист и лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. За критику советского режима Юрий Андропов предложил выдворить Солженицына из страны. В результате его арестовали, лишили гражданства и выслали. Во время перестройки отношение к нему поменялось: он был восстановлен в советском гражданстве с последующим прекращением уголовного дела. В 1990 году в российской прессе появился его манифест «Как нам обустроить Россию» со взглядами на новую, постсоветскую Россию. На родину он вернулся лишь в 1994 году, проделав путь на поезде через всю страну. Финалом его поездки стало выступление в Государственной думе. Против этого выступления Солженицына в России 90-х выступили как коммунисты, так и демократы. Среди наиболее известных его работ «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Раковый корпус», «Матренин двор» и многие другие. Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске, а умер в Москве 3 августа 2008 года на 90-м году жизни.

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