«Противостоял любым проявлениям русофобии». Путин в Москве открыл памятник Солженицыну

Памятник Александру Солженицыну появился в честь 100-летия со дня рождения писателя на одноименной улице в Таганском районе Москвы 11 декабря. На церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин.

«Сегодня открываем памятник нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, истинному патриоту России», – заявил Владимир Путин. Видео церемонии появилось в Интернете.

Президент также отметил, что «сердце [писателя] было наполнено гордостью за Россию и болью за нее». Он подчеркнул, что, даже живя в США, Солженицын «противостоял любым проявлениям русофобии». Он также рассказал, что лично встречался с писателем, в котором его поразили «мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории».

«Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей», – заметил Владимир Путин.

Глава государства еще в 2014 году подписал специальный указ о праздновании 100-летия со дня рождения Александра Солженицына. В сентябре 2017 года Мосгордума одобрила установку памятника писателю. Это не первый монумент Солженицына в России – его память, среди прочего, увековечили в Ростове-на-Дону и Белгороде, хотя в Тольятти выступили против. Проект памятника писателю в столице был выбран в ходе всероссийского конкурса. Победу в нем одержал коллектив под руководством скульптора Андрея Ковальчука. Монумент выполнен из бронзы, а при сооружении постамента использовался гранит. На памятнике также можно обнаружить двух персонажей из работ литератора – Матрену из «Матренина двора» и Ивана Денисовича из «Одного дня Ивана Денисовича».