Отец и адвокат Марии Бутиной: Она готова признать вину, но лишь на 15%

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин объявил, что его дочь намерена пойти на сделку со следствием. Но процедура включает признание вины только по одному из пунктов обвинения — в работе инагентом без регистрации.

«Я час назад с ней [Марией] говорил, — цитирует слова Бутина 11 декабря РБК. — Она не подтверждала, что пойдет на признание вины, только сказала, что доверяет своим адвокатам, и ее удовлетворяет та постановка вопроса, которая будет выражена в сделке со следствием».

Россиянин также отметил, что сделка включает в себя признание вины.

«Я не думаю, что решение принято без давления», — говорит Бутин.

Однако заверил, что Мария «никого не оговорит», в том числе себя», и «вину в не совершенных ею правонарушениях не признает».

Бутин отмечает, что не знает ничего о проблемах дочери, так как вся информация есть только у адвокатов, а им запрещено её разглашать до суда. Кроме того, мужчина заявил, что Россия не оказывает своей гражданке никакой финансовой помощи.

Правозащитник Александр Ионов, занимающийся делом Бутиной, говорит, что из 100% обвинения Мария будет признавать лишь 15%. Она признается, что не регистрировалась как инагент в офисе окружного или федерального прокурора, говорит юрист.

О том, что Мария Бутина готова признать вину в рамках сделки со следствием, 10 декабря сообщило агентство Reuters.