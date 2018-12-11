Отец и адвокат Марии Бутиной: Она готова признать вину, но лишь на 15%
Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин объявил, что его дочь намерена пойти на сделку со следствием. Но процедура включает признание вины только по одному из пунктов обвинения — в работе инагентом без регистрации.
«Я час назад с ней [Марией] говорил, — цитирует слова Бутина 11 декабря РБК. — Она не подтверждала, что пойдет на признание вины, только сказала, что доверяет своим адвокатам, и ее удовлетворяет та постановка вопроса, которая будет выражена в сделке со следствием».
Россиянин также отметил, что сделка включает в себя признание вины.
«Я не думаю, что решение принято без давления», — говорит Бутин.
Однако заверил, что Мария «никого не оговорит», в том числе себя», и «вину в не совершенных ею правонарушениях не признает».
Бутин отмечает, что не знает ничего о проблемах дочери, так как вся информация есть только у адвокатов, а им запрещено её разглашать до суда. Кроме того, мужчина заявил, что Россия не оказывает своей гражданке никакой финансовой помощи.
Правозащитник Александр Ионов, занимающийся делом Бутиной, говорит, что из 100% обвинения Мария будет признавать лишь 15%. Она признается, что не регистрировалась как инагент в офисе окружного или федерального прокурора, говорит юрист.
О том, что Мария Бутина готова признать вину в рамках сделки со следствием, 10 декабря сообщило агентство Reuters.
Справка:
29-летней Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства.
Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. Молодая женщина не признавала свою вину, МИД России назвал обвинения сфабрикованными.