Гоночный болид в пустыне посоревновался в скорости с сапсаном

В преддверии старта нового сезона «Формулы Е», первый этап которого пройдёт 15 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), организаторы устроили необычную гонку. Пилот «Вентури» бразилец Фелипе Масса выступил против сапсана. Об этом 11 декабря рассказывает Sports.ru.

Сапсан – хищная птица из семейства соколиных, живущая на всех континентах, кроме Антарктиды, – считается самой быстрой среди пернатых. По оценкам специалистов, как пишет «Википедия», в стремительном пикирующем полёте он развивает скорость более 322 км/ч, или 90 м/с, правда, в горизонтальном полёте уступает в скорости стрижу. Новый болид Gen2, за руль которого сел Масса, разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды и способен достигать 280 км/ч.

Состязание прошло около города Эд-Диръия. На машине закрепили специальную приманку для птицы, и Фелипе стартовал – с небольшой форой, поскольку сапсану нужно было несколько метров задела, чтобы видеть, куда лететь.

«Это был невероятный опыт, где я соревновался против самого быстрого вида животного мира, – приводятся слова Массы в пресс-релизе «Формулы Е». – Мне нравится, что эту идею предложили болельщики, и «Формула Е» услушала их и приняла вызов».

Видео: YouTube/BB Formula E