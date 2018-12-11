Песков ответил Вашингтону за «коррумпированное правительство». Он пересчитал военный бюджет США на голодающих в Африке

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил госсекретарю США Майку Помпео, который назвал «коррумпированным» правительство, отправившее в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика. Представитель Кремля напомнил Вашингтону, что на половину военного бюджета Америки можно «прокормить Африку».

Оговорившись, что не дело президентской администрации комментировать высказывания Госдепа, Песков все же отметил, что говорить такие вещи «стране, на половину военного бюджета которой можно прокормить Африку», неуместно. Пресс-секретарь Путина надеется, что президент США Дональд Трамп даст оценку главе своего внешнеполитического ведомства, в том числе его «недипломатичным репликам», передает «Дождь».

Напомним, 10 декабря в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62. Летчики преодолели более 10 тыс. км в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

«Народам России и Венесуэлы нужно видеть все так, как есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают», — отреагировал на это Помпео.