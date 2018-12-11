СМИ: Главный по борьбе с экстремизмом в МВД уходит в отставку. Генерал Валиулин предлагал наказывать родителей за участие их детей в акциях протеста

Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму (Центр «Э») генерал-майор Тимур Валиулин ушел в отставку. Об этом со ссылкой на свои источники 11 декабря пишет РБК.

Ранее об отставке главы Центра «Э» сообщал «Интерфакс». Отметим, Тимур Валиулин занимал свою должность с 2012 года. До этого он руководил управлением по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы, а также Центром по противодействию экстремизму столичной полиции. Начинал карьеру в московском ОБХСС, затем трудился в Управлении по экономическим преступлениям ГУВД Москвы.

Валиулин запомнился тем, что в октябре 2017 года на заседании Совета по правам человека при президенте РФ предложил ввести ответственность родителей и учителей подростков, которые принимают участие в несогласованных акциях протеста.

Различные эксперты связывают отставку главы Центра «Э» с недавней чередой отмен концертов популярных исполнителей. О том, что запрет выступлений является «глупостью», 7 декабря заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Ранее в Новосибирске, Перми, Саратове, Волгограде, Иванове, Ярославле, Вологде и других городах были сорваны выступления популярных исполнителей, среди которых Элджей, Хаски, IC3PEAK и «Френдзона». Некоторые источники связывали запреты с работой как раз Центра «Э» МВД.