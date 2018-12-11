Доброе дело
В Петербурге стартует донорская «эстафета героя»
Петербуржцы смогут вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга в раритетном поезде и передать «эстафету героя», отправив открытку через действующий почтовый вагон.
О новой акции «Героями становятся» рассказали в «Фонде Доноров». Она организована совместно с Октябрьской железной дорогой и приурочена к 10-летнему юбилею Фонда.
Старт акции будет дан 13 декабря в 12:00 в Музее железных дорог России. Здесь до 14 часов все желающие смогут вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.
Как отмечают организаторы, мобильный пункт заготовки крови на HLA-типирование разместится в вагоне раритетного поезда, который курсировал в конце XIX века. А после вступления в регистр можно будет отправить тематическую открытку своим друзьям и знакомым через действующий почтовый вагон, пригласив их присоединиться к регистру. Таким образом в Петербурге запустят предновогоднюю донорскую «эстафету героя».
«Для всех гостей мероприятия посещение музея будет бесплатным. Также для тех, кто интересуется поездами, будет проведена бесплатная экскурсия по музею», – отметили организаторы.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться.
Потенциальным донором костного мозга может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет с весом не менее 50 кг, имеющий паспорт РФ.
Подробную информацию о донорстве костного мозга можно найти на сайте km.fonddonorov.ru.
Справка:
Трансплантация костного мозга - это один из эффективных методов лечения целого ряда онкологических, гематологических, аутоиммунных и наследственных заболеваний у детей и взрослых. Поэтому формирование и развитие регистра неродственных доноров костного мозга является приоритетным направлением в работе профильных медицинских, благотворительных и общественных организаций.
«Фонд Доноров» - социальный проект по популяризации донорства крови и костного мозга, развитию кадрового донорства, в том числе среди молодёжи. Ежегодно в рамках проекта проводится более 100 мероприятий местного, городского и регионального масштаба. С 2008 года в Санкт-Петербурге «Фонд Доноров» проводит уроки в школах, лекции в ссузах и вузах, корпоративные донорские дни, эксклюзивные акции, пресс-конференции, информационные кампании, выпускает социальную рекламу и сувенирную продукцию на тему донорства крови и костного мозга и многое другое.