В Петербурге стартует донорская «эстафета героя»

Петербуржцы смогут вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга в раритетном поезде и передать «эстафету героя», отправив открытку через действующий почтовый вагон.

О новой акции «Героями становятся» рассказали в «Фонде Доноров». Она организована совместно с Октябрьской железной дорогой и приурочена к 10-летнему юбилею Фонда.

Старт акции будет дан 13 декабря в 12:00 в Музее железных дорог России. Здесь до 14 часов все желающие смогут вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Как отмечают организаторы, мобильный пункт заготовки крови на HLA-типирование разместится в вагоне раритетного поезда, который курсировал в конце XIX века. А после вступления в регистр можно будет отправить тематическую открытку своим друзьям и знакомым через действующий почтовый вагон, пригласив их присоединиться к регистру. Таким образом в Петербурге запустят предновогоднюю донорскую «эстафету героя».

«Для всех гостей мероприятия посещение музея будет бесплатным. Также для тех, кто интересуется поездами, будет проведена бесплатная экскурсия по музею», – отметили организаторы.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться.

Потенциальным донором костного мозга может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет с весом не менее 50 кг, имеющий паспорт РФ.

Подробную информацию о донорстве костного мозга можно найти на сайте km.fonddonorov.ru.