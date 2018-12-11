В Москве за госизмену на 13 лет отправили в колонию бывшего участкового

Московский городской суд приговорил к реальному сроку теперь уже бывшего полицейского Алексея Житнюка. Годы за решеткой он проведет из-за сотрудничества с ЦРУ.

Как сообщает 11 декабря агентство «Москва», Житнюк приговорен к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года по 275 статье УК РФ – «Государственная измена». Его также лишили звания старшего лейтенанта полиции.

Дело участкового уполномоченного Житнюка рассматривалось в закрытом режиме, так как было помечено грифом «совершенно секретно». Тем не менее, как сообщалось ранее, производство могли открыть после ареста гражданина Норвегии Фруде Берга. Якобы тот получал документы с засекреченными сведениями о Военно-морском флоте России, передавал которые Житнюк. Норвежец же дальше перенаправлял данные в Центральное разведывательное управление США.