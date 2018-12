The Cure станет хедлайнером фестиваля Flow в Хельсинки, а Вилле Вало споёт не с HIM

Фестиваль музыки и визуальных искусств Flow, который пройдёт в Хельсинки с 9 по 11 августа, анонсировал первых артистов.

Выступить перед публикой в Финляндии приедет культовая британская группа The Cure, чьи хиты Friday I’m In Love, Boys Don’t Cry, Lovesong и Just Like Heaven знакомы не одному поколению. Пионеры постпанка сыграют для фанатов свои лучшие композиции.

На территории бывшей электростанции Сувилахти, где традиционно проводится Flow, также выступит австралийская группа Tame Impala, в музыке которой смешался психоделический рок с элементами электроники и хип-хопа, и шведская певица и автор песен Робин, которая стала популярна в конце девяностых, а в этом году вернулась после 8-летнего перерыва с альбомом Honey.

Вилле Вало, фронтмен одной из самых знаменитых финских метал-групп HIM, которая в 2017 году объявила о завершении карьеры, выступит с финским коллективом Agents, который существует с 1979 года. Ville Valo&Agents дебютируют вживую на ежегодной Emma Gala (финский аналог «Грэмми») 2 февраля 2019 года, а 15 февраля выпустят одноимённый альбом, основанный на песнях легендарного финского рок-певца Раули Сомерйоки, после чего отправятся в тур по Финляндии.

На Flow также приедут харизматичный американский артист Father John Misty, немецкий электронный проект Modeselektor и американо-японская исполнительница Mitski, американская рэп-артистка CupcakKe, продюсер-эксперементатор Yves Tumor, джазовый барабанщик, продюсер и композитор Makaya McCraven, а также финский дуэт из Берлина Amnesia Scanner. В лайн-ап также вошли финские Ruusut, Gasellit, Jaakko Eino Kalevi и Sofa.

Отметим, Flow 2018, билеты на который были полностью распроданы до начала фестиваля, посетило 84 000 гостей из Финляндии, России и других стран. За три дня фестиваля состоялось 145 концертов на 10 сценах.