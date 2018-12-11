Новость в картинке: какие легковушки с пробегом покупают в России больше всего

За 11 месяцев 2018 года в России было продано 474,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,8% больше, чем за тот же период 2017 года. Такие данные приводит 11 декабря агентство «Автостат».

Как отмечают аналитики, больше половины легковушек, проданных на вторичном рынке, приходится на пять марок. В первую очередь это Lada, которая несмотря на снижение спроса остается бесспорным лидером. Только в ноябре на отечественный бренд приходился каждый четвертый проданный автомобиль с пробегом. Далее следуют японские Toyota и Nissan и корейские Hyundai и KIA.

При этом у корейских Hyundai Solaris и KIA Rio, которые уже долгое время являются одними из лидеров на рынке новых машин, как раз подошел срок смены владельца. Теперь модели массово выходят на вторичный рынок, показывая двузначный рост продаж там.