Дзюба точно не сыграет со «Славией». Семак досрочно отпустил футболиста в отпуск

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба точно не примет участия в последнем матче 2018 года против пражской «Славии» в Лиге Европы и даже не полетит с командой в столицу Чехии, где пройдет игра. Как сообщили «Фонтанке» 11 декабря в пресс-службе сине-бело-голубых, футболист еще не оправился до конца от травмы и по решению главного тренера Сергея Семака был отпущен в досрочный отпуск.

Отмечается, что из-за матчей за сборную, в том числе на чемпионате мира, Дзюба выступал почти без отдыха.

Матч «Славия» – «Зенит» пройдет 13 декабря в 23:00 по московскому времени. Ранее «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, так что результат этого матча не будет иметь важного значения.