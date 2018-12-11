Дерипаска встретился с американским лоббистом перед его походом к основателю WikiLeaks. Настя Рыбка снова сняла миллиардера

За несколько дней до встречи с подозреваемым в «сливе» переписки Демпартии США Джулианом Ассанжем американский лоббист Адам Уолдман провел время в компании российского предпринимателя Олега Дерипаски, пишет 11 декабря издание «Проект». Сопоставить даты свиданий помогла секс-педагог Настя Рыбка.

Следы совместного вечера Уолдмана и Дерипаски в баре австрийского города Лех издание нашло в видеоуроке «Отбить девушку у миллиардера». Судя по нему, приглашенная к столу Рыбка вела тайную съемку, наблюдая реакцию мужчин на «снимаемую» ими девушку. В объектив камеры, утверждает «Проект», попали Дерипаска и Уолдман. Вечер состоялся 7 января 2017 года, а 12-13-го Уолдман, сообщала The Guardian, приехал в посольство Эквадора в Лондоне для встречи с основателем WikiLeaks.

Дерипаску, Ассанжа, окружение Трампа и других проверяют на возможную причастность к вмешательству в выборы в США 8 ноября 2016 года. На WikiLeaks незадолго до голосования была опубликована взломанная переписка Хиллари Клинтон с членами своего штаба. Ранее сообщалось о том, что экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту якобы платил Олега Дерипаска.

О возможной причастности России к вмешательству в американские выборы говорила Настя Рыбка, которая неоднократно сопровождала миллиардера Дерипаску в неформальных поездках. В июле 2018 года с девушки и ее партнера по секс-тренингам Алекса Лесли суд взыскал 1 млн рублей за распространение кадров с Дерипаской, отдыхавшим в компании тогдашнего вице-премьера Сергея Приходько.