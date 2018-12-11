«При торможении понесло юзом»: кран на Обводном врезался в шесть машин

Массовая авария, произошедшая утром 11 декабря на набережной Обводного канала у дома 64, корпус 2, на некоторое время затруднила движение.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», четырёхосный кран на базе КамАЗа собрал шесть припаркованных автомобилей. «Водитель говорит, что при торможении перед светофором его понесло юзом», – пишут в группе.

«Проезжал мимо. Припаркованные машины остались однобокие. «Ниссан» – тотал. Две скорые кого-то увозили», – рассказывает в комментариях Михаил.

По данным «Фонтанки», ДТП обошлось без серьёзных травм.

В ближайшие дни петербургским водителям надо быть особенно внимательными из-за сложных дорожных условий. Температура воздуха меняется от плюса к минусу, что провоцирует образование гололедицы. В воскресенье ночью было много аварий из-за заносов. Ночью в понедельник, 10 декабря, двое мужчин разбились насмерть в «Мазде», которая, как говорят очевидцы, была на летней резине.