СМИ: Силы обороны Финляндии задумались о создании подразделения дронов

Силы обороны Финляндии изучают возможность создания подразделения, которое будет использовать коммерческие беспилотные летательные аппараты, пишет 11 декабря газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, резервисты, которые обращались в Транспортное агентство Trafi за разрешением на использование коптера или другого подобного летательного устройства, получили письмо от Сил обороны. В нём сказано, что раз в год для владельцев дронов будут проводиться учения. Военные просят проявить интерес к участию в задачах, требующих обучения, и обращают внимание на то, что в Финляндии есть обязательная военная служба. Заинтересованным предлагается прислать своё согласие до конца года.

Глава пресс-службы Сил обороны Макс Архиппяйнен заверил, что никаких решений о создании нового подразделения пока не сделано, и крупных изменений в структуре армии не предвидится.

«Силы обороны активно отслеживают потенциал новых технологий, – сказал он. – Одной из них является использование беспилотных летательных аппаратов, и, конечно, мы исследуем и пытаемся развивать использование беспилотников по-разному. Что конкретно делается, мы не раскрываем».

По данным IS, у Сил обороны есть в распоряжении разные дроны, использованию которых для разведки и наблюдения обучали призывников и кадровый состав.