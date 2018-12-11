ЮИТ открыл продажи квартир во второй очереди ЖК TARMO около метро «Черная речка»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Комплекс располагается вблизи центра Петербурга, на Студенческой улице, 24, в благоустроенном и спокойном квартале Приморского района, имеющем всю необходимую социальную и торговую инфраструктуру.

Вторая очередь комплекса включает жилой дом на 183 квартиры. На первом этаже находится встроенно-пристроенное помещение, в котором возможно размещение дошкольной образовательной организации для кратковременного пребывания 10 детей. В подвальном этаже предусмотрено 103 хозяйственных кладовых.

В новом доме имеется широкий выбор квартир с разнообразными планировочными решениями. Большая часть квартир – с современными европланировками, имеющие объединенную зону кухни и гостиной и удобные мастер-спальни. Все квартиры имеют остекленные балконы и лоджии, причем во многих квартирах – большие «финские» балконы (глубиной 1, 4 – 1, 5 м). В части 3-комнатных квартир – помещения для финских саун, смежные с ванными комнатами.

Во второй очереди комплекса, как и в первом доме, предусмотрены инновационные квартиры-«Трансформер», которые впервые на рынке были предложены ЮИТ в комплексе TARMO. Приобретая такую квартиру с базовым вариантом планировки, покупатель будет иметь возможность в перспективе трансформировать ее внутреннее пространство по одному из уже готовых вариантов (с учетом, например, ожидаемых изменений состава семьи).

Напомним, что жилой комплекс TARMO состоит из пяти 11-этажных зданий, фасады которых выполнены в стилистике современной финской архитектуры. Дома и квартиры отличают оригинальные планировочные и проектные решения, характерные для комфортного европейского и, в частности, финского жилья.

Комплекс будет иметь закрытую охраняемую территорию, на которой дети и взрослые смогут чувствовать себя комфортно. В уютном внутреннем дворе предусмотрены детские игровые площадки с оборудованием для малышей разного возраста, спортивная площадка, велопарковки. На территории комплекса предусмотрены помещения для детского сада на 80 мест с отдельной огражденной и оборудованной площадкой. Жители смогут воспользоваться вместительным 7-этажным паркингом (440 мест).

Жилой комплекс TARMO - застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure