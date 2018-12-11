Владимир Путин приехал на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Президент Владимир Путин приехал проститься с правозащитницей и председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Церемония проходит в московском Доме журналиста 11 декабря.

Глава государства подошёл к гробу, положил рядом букет красных роз с чёрной лентой, сказал что-то короткое, обратившись к Людмиле Алексеевой, и сел на стул перед телом.

Помимо Путина, на церемонию прощания прибыли глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, а также член СПЧ Владимир Соловьев. На панихиде также присутствовали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, глава правозащитной организации «Мемориал» Ян Рачинский и другие, передаёт RTVI. Сообщается, что президент Польши Анджей Дуда решил наградить Алексееву крестом Ордена заслуг перед страной.

Попрощаться с Людмилой Алексеевой хотел и 77-летний правозащитник Лев Пономарёв, отбывающий наказание за призывы выйти на несогласованные акции в Москве и Петербурге. Сразу после смерти председателя МХГ он обратился к суду с просьбой отпустить его на похороны, но активисту было отказано.

Правозащитница и советский диссидент Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря. Ей был 91 год. Алексеева была одним из основателей старейшей правозащитной организации России — Московской Хельсинкской группы, которая появилась в 1976 году. Алексееву похоронят на Троекуровском кладбище в столице.