Митрополит Варсонофий уверен, что Петербургу не хватает храмов, горожанам — денег, а соцсетям — корректности

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий уверен, что Северной столице до сих пор не хватает храмов. Такое мнение он высказал 10 декабря, выступая с докладом на ежегодном епархиальном собрании.

По данным сотрудников митрополии, в Санкт-Петербурге 4 тысячи человек приходится на храм, и это один из самых плохих показателей в стране.

«Некоторые люди, в основном кто совсем не ходит в храм или кто делает это изредка, спрашивают: зачем столько храмов? Хотелось бы надеяться, что ими руководит незнание. Когда мы рассуждаем в рамках центра города, то действительно приходим к выводу, что минимальное соответствие, определенное священноначалием, там есть – один храм на десять тысяч жителей. Если же мы перейдем к окраинам, например к Невскому или Калининскому районам, то увидим другую статистику: сотни тысяч жителей и всего несколько храмов, половина из которых – приписные или же часовни: то есть не вмещают большое количество молящихся», – заявил Варсонофий.

Он добавил, что опыт показывает, что при увеличении количества храмов растет и число их прихожан: «Есть те, кому непросто добираться до центра или ближайшей церкви, это касается в первую очередь людей пожилых. И храм, открывшийся поблизости от дома, становится для них большим утешением и радостью».

Причинами того, что город медленно прирастает новыми церквями, владыка назвал отсутствие средств и сложности с выделениями земельных участков.

«До сих пор существуют серьезные проблемы с выделением и оформлением участков, которые могут находиться в "подвешенном состоянии" годами. Есть храмы, не имеющие постоянных благотворителей, – они строятся "всем миром", на средства прихожан», – пояснил он.

Выступая с ежегодным докладом, митрополит также подчеркнул, что немалая часть петербуржцев сейчас находится в трудном положении: «В городе много людей, которым в буквальном смысле нечего есть. И это не только пресловутые бомжи, но и обычные горожане, у них не всегда хватает зарплаты или пенсии на покупку продуктов, не говоря уже о чем-то другом».