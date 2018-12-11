ГАТИ: «Теплосеть» обеспечила безопасный проход пешеходов на Зайцева не вовремя, а уже после прибытия инспекторов

Только сейчас аварийщики приступили к организации безопасного прохода для пешеходов на улице Зайцева, где утром 11 декабря прорвало трубу и школьники вынуждены были идти по проезжей части. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

«Теплосеть» отчиталась о ведущихся аварийных работах около трёх часов назад – когда на «Фонтанке» вышла новость о том, что пешеходов вытеснили на дорогу.

ГАТИ с помощью системы «Безопасный город» зафиксировала нарушения при производстве аварийных работ на теплосетях. Сотрудники инспекции прибыли на место, и только после этого по их требованию теплоэнергетическая компания направила две бригады, которые приступили к работам, рассказывают в ведомстве.

На фотографиях ГАТИ видно, что рабочие устанавливают ограждения для обеспечения безопасного прохода людей уже в светлое время суток.