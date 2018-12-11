После прорыва в Колпино, где обварился прохожий, возбудили уголовное дело. СК будет искать ограждения

Следственный комитет по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело после коммунальной аварии в Колпино, где в размыв попал пешеход. Надзорное ведомство пеняло теплоэнергетикам на отсутствие ограждений, те признали нарушение лишь отчасти.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу 11 декабря, дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Аварийный участок тепловой сети находился на обслуживании ГУП «ТЭК СПб», работники которого надлежащим образом не исполнили свои профессиональные обязанности по обеспечению надежного ограждения места аварии», – полагают в ведомстве.

Напомним, происшествие произошло в ночь на 3 ноября на пересечении улиц Октябрьской и Ижорского Батальона. Как ранее отмечала «Фонтанка», в крови мужчины, угодившего в кипяток, нашли алкоголь. Он получил ожоги почти всей поверхности тела. В ГУП «ТЭК СПб» утверждали: возле промоины дежурили машина ГИБДД и наряд МЧС, а также сами теплоэнергетики, но перегородить выезд с парковки гипермаркета они не могли. Пострадавший якобы сам перелез через стационарное ограждение парковки и, не реагируя на запреты персонала ГУП «ТЭК», направился в зону разлива.