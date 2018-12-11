ФАС не нашла нарушений в закупках института кино и телевидения, который заключил 45 госконтрактов с компанией тещи одного из проректоров

Управление Федеральной антимонопольной службы проверило закупки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). В ходе обеих инспекций не было найдено никаких нарушений. Об этом «Фонтанке» 11 декабря сообщили в УФАС.

В конце прошлого года в прессе появилась информация о том, что СПбГИКиТ в течение трех лет заключил 45 госконтрактов на ремонт своих помещений общей стоимостью более 40 млн рублей с компанией «Ника», собственником которой являлась Татьяна Яковлева – полная тезка тещи одного из проректоров учебного заведения Николая Кисиля. «Ника», когда принадлежала самому Кисилю, выигрывала тендеры СПбГИКиТ в конкуренции с компанией «РСУ Бастион», в подавляющем большинстве случаев предлагая цену всего на несколько тысяч меньше. В результате начальная цена контракта в большинстве закупок с участием компании «Ника» снижалась на 1% или даже меньше.

В результате первой проверки УФАС обнаружило, что компании взаимодействовали между собой – между ними были заключены договоры субподряда, однако сам факт наличия таких договоров не является доказательством заключения антиконкурентного соглашения. Вторую проверку УФАС проводило по факту заключения институтом нескольких договоров на ремонт помещений без каких-либо торгов. Однако и в этом случае учебное заведение действовало строго в рамках 223-го Федерального закона о закупках.

«Согласно указанному закону заказчик, в данном случае это СПбГИКиТ, действовал на основании составленного и утвержденного им «Положения о закупках». В ходе проверки установлено, что действия заказчика при заключении прямых договоров на ремонт помещений соответствовали указанному положению. Таким образом, нарушение законодательства РФ в действиях СПбГИКиТ не установлено», – сообщили в управлении антимонопольной службы.

В комментарии для «Фонтанки» УФАС отметило несовершенство этого закона, в рамках которого заказчики своими положениями могут прописывать зачастую неконкурентные процедуры заключения контрактов.