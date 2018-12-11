ЮИТ начал строительство домов четвертой очереди комплекса INKERI в городе Пушкин

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к строительству домов в четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса INKERI, находящегося в исторической части города Пушкин.

5-этажный комплекс, спроектированный в оригинальном стиле современной финской архитектуры, создается в историческом районе София.

ЮИТ начал строительство четвертой очереди комплекса INKERI, включающей четыре дома, – в них предусмотрено 245 квартир (общей площадью 10, 5 тыс. кв. м.). В подвальных этажах домов, как и в объектах предыдущих очередей, располагаются помещения хозяйственных кладовых, в которых жители смогут хранить, например,«сезонный» инвентарь. На благоустроенной территории участка четвертой очереди комплекса будет размещена красивая детская игровая площадка.

Предусмотрен большой выбор квартир с разнообразными удобными и функциональными планировками. Наряду с квартирами классических планировок, представлено много квартир с современными финскими европланировками, с объединенным пространством кухни и гостиной. Примечательно, что предлагаются также инновационные квартиры-«Трансформер». Приобретая такую квартиру с базовым вариантом планировки, покупатель будет иметь возможность в перспективе трансформировать ее внутреннее пространство по одному из уже готовых вариантов (с учетом, например, ожидаемых изменений состава семьи).

В домах четвертой очереди, как и в ранее выведенных на рынок объектах комплекса INKERI, реализованы планировочные и инженерные решения, характерные для финского жилищного строительства. Так, в части 3-комнатных квартир предусмотрены помещения для финских саун, смежные с ванными комнатами (они оснащены специальными «трапами», предотвращающими затопление соседей). Квартиры имеют остекленные балконы, при этом во многих квартирах предусмотрены большие «финские балконы» (глубиной до 1, 5 м.). На пятых, последних этажах домов располагаются оригинальные мансардные квартиры с переменной высотой потолков (до 3, 9 м) и увеличенными по размеру окнами. Все квартиры оснащены системой механической вентиляции с естественным притоком воздуха, позволяющей создавать в помещениях оптимальный микроклимат.

Дома в составе четвертой очереди планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2020 года.

ЖК "INKERI" - застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure