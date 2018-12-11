Прощенный Бегловым «Чижик» дорожает и снова перелетает на осень

Смольный и ТКК решили не сдвигать запуск «Чижика» по чуть-чуть каждый месяц, как повелось на первых этапах. Концессионеру дали сразу 11 месяцев, но ждут трамвая к сентябрю. Такое уже было.

Фото: Роман Киташов

Утром 11 декабря на углу Ириновского и Наставников собрался весь транспортный и инвестиционный блок Смольного, радикально утяжеленный фигурой врио губернатора и экс-министра транспорта Максима Соколова, который теперь руководит Группой ЛСР. Под воздушными шариками витал дух всепрощения: вице-губернатор Игорь Албин и глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк дружелюбно общались (несмотря на заочно приписанный им конфликт), недоделки на трамвайной остановке никого не злили, да и повод был соответствующий: полноценный запуск концессионного трамвая «Чижик» город и компания-партнер официально сдвигают на год.

Фото: Роман Киташов

К приезду Александра Беглова уложились не совсем. За 10 минут до момента истины один рабочий держал другого на руках, а тот что-то докручивал в кровле трамвайной остановки. Рядом их коллега ножом оттирал что-то от стеклянной стенки павильона. Приехавший чуть раньше Игорь Албин недоуменно посмотрел на зеленую доску в качестве скамейки на остановке, но не стал никого разносить, только вполголоса произнес: «Неродная, не успели».

Фото: Роман Киташов

После краткого ознакомления с проектом «Чижик» у информационного стенда всю делегацию погрузили в трамвай и поехали по Наставников. Вообще трехсекционный вагон «Метелица» модификации В85600М (производитель Stadler) довольно вместительный (33,45 метра в длину) и рассчитан на 376 пассажиров. Но журналисты сами создали рукотворный час пик у передней кабины, где разместились чиновники и представители концессионера.

Фото: Роман Киташов

Ранее сообщалось, что запустить пробный трамвай на участке Наставников от Ириновского до Косыгина компания собиралась на прошлой неделе. Теперь понятно почему: 11 декабря этому этапу строительства предстоял еще более серьезный тест. Настолько серьезный, что главу города повезли по участку, не успев получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Когда свернули на Косыгина, отлегло, здесь трамвай катается уже полгода. Заглянув на Ладожский вокзал, отправились в депо на Хасанской, где и состоялось подписание допсоглашения.

Транспортная концессионная компания в мае 2016-го подписала с городом соглашение о строительстве частной трамвайной сети в Красногвардейском районе, проект назвали «Чижик». Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капвложений концессионера — не менее 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки. Пятый — по улице Потапова от Ириновского проспекта до трамвайного парка № 11. После этого сеть на 30 лет оказывается в управлении ТКК, затем компания передает ее городу.

Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года.

Фото: Роман Киташов

Новое соглашение сдвигает сроки окончания строительного этапа по всем 5 участкам на 1 ноября 2019 года. Это перестраховка: врио губернатора Александр Беглов заявил журналистам, что рассчитывает на завершение работ к сентябрю. Те, кто следили за перипетиями проекта, вздрогнули: первые два этапа тоже пытались в свое время приурочить именно к началу учебного года, а получилось лишь к 8 Марта.

Со стороны города подпись ставил Игорь Албин, с журналистами общался Александр Беглов, и в этом ясно сквозила какая-то новая медийная реальность. Разговор начался, как по сценарию, с привычного уже «как вам трамвай?» – «а вам как?», но так просто отделаться журналистам не удалось. Глава города по-экзаменаторски спрашивал, что конкретно им понравилось в «Чижике», пока не услышал то, что хотел: места для колясок и безопасность, а уж потом wi-fi и гнезда для зарядки телефонов.

Игорь Албин и Ирина Бабюк напряженно вслушивались в речь градоначальника, который перешел к самой форме концессии.

«Это очень выгодно для нас, – сообщил Беглов. – Потому что мы привлекаем частные инвестиции и у нас получаются совместные доходы, а если плохо будем эксплуатировать, то и совместные расходы».

Речь идет о механизме минимального гарантированного дохода: город в ходе эксплуатации сети концессионером доплачивает необходимую сумму, чтобы выручка компании не опускалась ниже заранее определенного уровня. В случае с «Чижиком» за 30 лет — не более 33 млрд. Спор в правительстве относительно правомерности такого подхода недавно стал достоянием публики, но теперь, видимо, концептуально разрешен.

Говоря о соглашении, Беглов подчеркнул, что речь идет о гармонизации отношений, то есть совместном использовании сети. Оно, впрочем, было прописано в концессии и раньше: в частности, предполагается, что «Горэлектротранс» повезет по маршруту «Большая Пороховская — Ириновский — Рябовское — Ржевка». Гармонизация требовалась в другом: отсрочка в запуске «Чижика» проходила под аккомпанемент взаимных обвинений города и ТКК. Компания утверждала, что город опоздал с проектом планировки и, как следствие, с передачей земельных участков. Смольный отвечал: концессионер медлил с проектированием и работами даже там, где уже получил землю. Дошло до пеней: отсрочка по первым этапам должна была обходиться ТКК в 75 тысяч рублей ежесуточно, всего проекта — в 300 тысяч. Это значит, что за 11-месячное опоздание в теории компания могла заплатить порядка 100 млн. Вполне подъемная сумма, один трамвай стоит значительно больше, но и ее отдавать не придется.

«Ситуация была взаимной, – пояснил «Фонтанке» гендиректор ТКК Сергей Окутин, – а поскольку взаимозачет требований у нас в соглашении не прописан, мы договорились, что урегулируем это в допсоглашении. У нас нет претензий друг к другу».

Еще один момент — несостоявшееся удешевление проекта.

«Фонтанка» писала о том, что уже по ходу работ было принято решение об изменении верхнего строения путей, а точнее, частичном отказе от фибробетонной плиты в пользу рельсо-шпальной решетки. Комитет по инвестициям тогда утверждал, что в результате сам проект подешевел примерно на миллиард, а значит, и доля города должна сократиться. Предлагалось даже не выплачивать платеж концедента в размере 930 млн рублей. Эти деньги заложены в бюджет следующего года, однако, как выяснилось 11 декабря, проект еще подорожал . Ранее в соглашении была прописана опция увеличения стоимости на 10% и более.

«Теперь мы отсекли возможность подниматься более 10%, – говорит Окутин. – Но зато отдельно прописали компенсацию со стороны города расходов на замену коммуникаций сверх плана. Сейчас это порядка 400 млн рублей, возможно, будет чуть больше, потому что мы все время сталкиваемся с большим количеством сетей, которых нет в передаваемых нам планах». По изначальному проекту расходы на строительство должны были составить 6,5 млрд рублей, а с учетом закупки подвижного состава и создания автоматизированной системы управления — не более 10,9 млрд.

Фото: Роман Киташов

Александр Беглов напомнил о других концессионных проектах города — трамваи к Петергофу, Красному Селу, городу-спутнику «Южный» – и уехал. Говоря о сути соглашения, Сергей Окутин подчеркнул, что работы по трем оставшимся участкам перезапущены, а это гарантирует запуск еще двух маршрутов в следующем году. Источник, близкий к транспортному комитету, на тот же вопрос ответил кратко: «Мы все друг другу прощаем».

Жителям, которым предстоит подождать лишний год, тоже, видимо, остается только простить.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»