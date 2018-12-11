Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей. На очереди Twitter и Facebook

Компания Google получила штраф в 500 тысяч рублей за неисполнение норм российского законодательства. Об этом 11 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Жарова.

В ноябре стало известно, что Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании, так как «по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией».

Жаров также подчеркнул, что Роскомнадзор может возбудить еще одно дело в отношении Google, если из поисковика не начнут удалять подобные ссылки. Глава РКН добавил, что до конца 2018 года соцсети Twitter и Facebook также проверят на соблюдение закона.