Две парламентские крысы стоили петербургскому активисту Илье Мохову 10 тысяч рублей. Акциониста осудили по «митинговой» статье

Политического активиста Илью Мохова обязали выплатить 10 тысяч рублей за устроенный на заседании городского парламента крысиный забег. Постановление вынес 11 декабря Октябрьский районный суд Петербурга.

Мохова признали виновным в совершении административного правонарушения по «митинговой» 20-й статье КоАП РФ. 10 тысяч рублей для неё – минимальный штраф.

Напомним, оппозиционер выпустил двух крыс в Мариинском дворце 14 ноября. Интересно, что вживую грызунов так никто и не увидел. Об акции узнали из видео, которое сам же Мохов и распространил в Сети. По словам молодого человека, это действо было посвящено муниципалитету «Черная речка», который, как кажется акционисту, нужно распустить, так как количество муниципальных депутатов в нем не превышает 2/3.

После перформанса полиция составила на Мохова протокол, а в Заксобрании охранников посадили перед проходной.