Петербургская гимнастка Ирина Анненкова выиграла Кубок России

В Санкт-Петербурге в спортивной школе олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» завершился Кубок России 2018 года по художественной гимнастике. В индивидуальной программе первое место заняла выступающая за Петербург Ирина Анненкова с результатом 75,300 балла.

В групповых упражнениях сборная Северной столицы в составе Марины Козловой, Ангелины Шкатовой, Вероники Поляковой, Элины Баруздиной, Алины Алиевой и Ксении Сабировой завоевала серебряные медали турнира в групповом многоборье, получив в сумме 45,700 балла.