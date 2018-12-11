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Общество
11.12.2018 12:21
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В Германии нашли удостоверение Штази на имя «майора Путина». В Кремле не исключили его подлинность

Федеральное агентство Германии по работе с архивами Министерства государственной безопасности ГДР (Штази) обнаружило в администрации Дрездена служебное удостоверение, которое в 1985-м было выдано на имя Владимира Путина. Об этом 11 декабря рассказало немецкое издание Bild. 

«Спустя 28 лет после крушения ГДР даже Агентство по работе с архивами Штази считало, что никаких секретов не осталось. Но новые документы подтверждают: бывший офицер КГБ и нынешний хозяин Кремля Владимир Путин до падения [Берлинской] стены был также сотрудником известной Службы государственной безопасности», – сообщает  издание. 

Удостоверение, которое якобы принадлежало президенту России, было выдано 31 декабря 1985 года на имя майора Путина. Его необходимо было продлевать каждый квартал. Этот документ позволял ему посещать офисы Штази.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как сообщает «Медуза», не исключил, что найденный документ может быть подлинным. Владимир Путин почти 5 лет до 1990 года работал в представительстве КГБ в Германии. «В то время — во времена СССР — КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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