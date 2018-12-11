При поддержке РСХБ расширяется производство крупного сельхозпредприятия региона

Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

ЗАО ПЗ "Рабитицы" при поддержке АО «Россельхозбанк» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству крупной молочно-товарной фермы на 2000 скотомест в Ленинградской области.

Кредит выдан с использованием механизма льготного кредитования АПК, реализуемого при поддержке Министерства сельского хозяйства России по ставке не выше 5% годовых.

ЗАО ПЗ "Рабитицы" одно из наиболее экономически успешных хозяйств Ленинградской области, которым достигнуты отличные производственные результаты. Обществом создано одно из самых высокоудойных стад в Северо-Западном регионе. По итогам 2017 года средняя молочная продуктивность на одну фуражную корову составила 12 504 кг, что является одним из лучших показателей не только в Ленинградской области, но и в Российской Федерации.

«С начала года Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка направил на поддержку регионального АПК свыше 3 млрд рублей. Более половины кредитных средств одобрено по ставке не выше 5% годовых», – отметил заместитель Директора Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк» Александр Афанасьев.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.