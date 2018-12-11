Группа ЦДС открывает историю Мурино

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС подготовила иллюстрированную книгу-альбом о Мурино, в которой рассказывает богатую историю населенного пункта. Одним из первых жителей Мурино, ознакомившихся с книгой, стал заслуженный художник России Владимир Табанин.

Группа ЦДС подготовила иллюстрированную книгу-альбом, посвященную истории Мурино с древнейших времен и до наших дней. Из нее читатели смогут узнать, когда были заселены земли на севере Петербурга, кто были их первые жители, какие дворянские усадьбы располагались здесь 200 лет назад, почему именно в Мурино появилась первая и единственная в Ленинградской области станция метро, а также о современном этапе развития поселка.

Одним из первых с книгой ознакомился заслуженный художник России, член правления Союза художников России Владимир Табанин, почти 20 лет живущий в Мурино. Владимир Игнатьевич – художник-монументалист, автор многочисленных живописных полотен, витражных и мозаичных панно. Работы художника находятся в Государственном Русском музее, в региональных музеях страны, а также в частных коллекциях в России, США, Италии, Франции, Германии, Китае, Финляндии, Австралии, на Кубе и в других странах.

Группа компаний «ЦДС»

«Наша книга не продается, мы дарим ее всем, кто интересуется историей Мурино, а также живет здесь или пока только планирует. Нам кажется важным сохранить историю этого места, раскрыть ее наиболее интересные страницы, – сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – При этом интересна не только история Мурино, но и его настоящее. В поселке есть свой «Дом художника», который знают все жители – это дом Владимира Табанина. Мы благодарны Владимиру Игнатьевичу за то, что он согласился стать героем нашей книги. Сегодня мы смогли представить ему нашу работу».

Получить экземпляр книги можно в офисах Группы ЦДС, а также в шоу-руме ЦДС «Муринский Посад».

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Муринский Посад» – застройщик ООО "ИнвестКапитал", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/