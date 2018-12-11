Финны получат от государства рекордные 3 млн евро

Налоговый возврат сегодня, 11 декабря, получат 3,6 млн финнов (население страны составляет 5,5 млн). Общая сумма выплат в этом году достигла рекордной отметки – 2,9 млн евро, что на 13% больше, чем в 2017-м. Согласно опросу Nordea, каждый третий финн после этого отправится в магазин, чтобы подготовиться к главному зимнему празднику.

Люди в возрасте 18–65 лет в среднем собираются потратить на Рождество на 100 евро больше, чем годом ранее, – 580 евро. Из них 340 евро пойдут на подарки, 240 – на другие околопраздничные расходы.

Система немного усовершенствуется благодаря поправкам в закон и объединению баз данных, и уже со следующего года граждане будут получать налоговый возврат или выплачивать недоплату в августе. Для остальных налоговые выплаты будут ежемесячными по мере того, как налоговая обработает их данные.

Изменениями особенно недовольны ретейлеры, ведь сейчас люди получают деньги как раз в преддверии Рождества и легко расстаются с ними в магазинах.