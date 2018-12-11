Подробности смертельного ДТП в Кипени: кто и куда ехал с водителем «Логана», совершившим ошибку

Стали известны подробности смертельной аварии в Кипени. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

10 декабря около 16:50 на 25-м километре автодороги Стрельна – Кипень – Гатчина (Ропшинское шоссе) 44-летний водитель «Рено Логана» с петербургскими номерами по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, принадлежащим ООО «Питер Авто». Погибли двое, пострадавших трое.

Несовершеннолетних граждан среди пострадавших, как выяснилось позже, не было. Девушке, по данным «Фонтанки», не 16 лет, а 24. Она жительница Кипени, в состоянии лёгкой степени тяжести была доставлена в Ломоносовскую ЦРБ.

Водитель «Рено» – предполагаемый виновник аварии – родился и зарегистрирован в Северной Осетии, а проживает в Кипени. Он тоже находится в Ломоносовской ЦРБ, с тяжёлыми травмами. Там же в состоянии средней степени тяжести лечится 45-летняя пассажирка «Рено», жительница посёлка Плодоягодное Ломоносовского района.

Погибли две пассажирки легковой машины. Про одну известно, что ей было 68 лет, она жила в посёлке Вруда Волосовского района. Данные второй женщины устанавливаются.

В автобусе никто не пострадал.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Ломоносовскому району даёт предварительную информацию о том, что водитель «Рено» находился в состоянии алкогольного опьянения и не был пристёгнут, как и пассажирки, находившиеся на заднем сиденье. Есть версия, что все они возвращались с работы.

В группе «Кипень» «ВКонтакте» пишут, что одна из выживших пассажирок – беременная женщина.