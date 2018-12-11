Аудиторы ВАДА приступили к проверке РУСАДА. Это нужно для восстановления российского спорта в правах

Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 11 декабря начали плановую проверку деятельности российских коллег (РУСАДА). Иностранные аудиторы будут работать в Москве четыре месяца, в течение которых должны изучить деятельность всех подразделений РУСАДА.

«Визит аудиторов проходит в полном соответствии с дорожной картой. Никаких оценок сразу после его окончания сделано не будет, аудиторы на основании увиденного составят отчет. Проверяющие имеют возможность указать на недочеты в нашей работе, если они имеются»,— цитирует замгендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС .

Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории. Однако в сентябре министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия.