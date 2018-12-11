«Горбушку» заметили в ЕС. Еврокомиссия описала крупнейших российских «пиратов»

Еврокомиссия подготовила доклад, в котором говорится о крупнейших мировых распространителях нелегального контента. Многие из них, как отмечают европейцы, связаны с Россией. Документ опубликован 11 декабря на официальном сайте ЕС.

Российские интернет-ресурсы и рынки создают раздолье для пиратов и любителей распространяемого ими контента. В качестве примера приводится файлообменный сервис Rapidgator с годовой аудиторией в 635,7 млн человек и 3,7 млн выручки. Не понравился исследователям и предлагающий пиратский видеоконтент Seasonvar, который ранее пытался блокировать Роскомнадзор. Кроме того, в список попало приложение Popcorn Time, доступ к которому стали ограничивать в других странах. Под удар попал и RuTracker.org, который в самой России заблокирован еще в ноябре 2015 года.

Особую обеспокоенность у Еврокомиссии вызывает проект Sci-Hub, основанный в 2011 году гражданкой Казахстана Александрой Элбакян. Сервис предоставляет бесплатный доступ к более чем 64,5 млн научных работ. Сайт уже заблокировали в США, после чего он открылся под другим доменным именем. В России же sci-hub.tw был закрыт по решению Московского городского суда в 2018 году, однако одна из версий проекта остается доступной.

В список ЕС попали и онлайн-сервисы по хранению текстов книг, например, заблокированный в самой России Libgen.io и также заблокированный некоторыми провайдерами проект студентов СПбГУ Bookfi.net.

Кроме того, отдельный раздел отчета уделен российским рынкам. В частности, «Горбушкин двор» и рынок на Дубровке привлекли внимание большим объемом контрафактной продукции.