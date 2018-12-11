Смольный и ТКК продлили «Чижик» до ноября будущего года

Для частного трамвая снова не успели построить дорогу.

Александр Тарасенков/Интерпресс

Смольный и Транспортная концессионная компания (ТКК) подписали соглашение, продляющее сроки строительства сети для трамвая «Чижик». Они сдвинуты на осень будущего года.

Документ 11 декабря подписали вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и гендиректор ТКК Сергей Окутин, сообщает корреспондент «Фонтанки». Сооружение всех объектов сети должно завершиться к 1 ноября 2019 года. При этом в Смольном отметили, что работы необходимо закончить к сентябрю.

В мае 2016-го ТКК подписала с городом соглашение о строительстве частной трамвайной сети в Красногвардейском районе, позднее проект назвали «Чижик». Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений концессионера — не менее 10,9 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки. Пятый — по улице Потапова от Ириновского проспекта до трамвайного парка № 11.

Фото: Роман Киташов

Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года.

В ноябре экс-министр транспорта и действующий гендиректор «Группы ЛСР» Максим Соколов заявил, что полноценно сеть запустят к осени 2019 года. На прошлой неделе концессионер сообщил, что рабочее движение по части трамвайного маршрута №64 от станции метро «Ладожская» по проспекту Косыгина и далее по проспекту Наставников до Ириновского проспекта предполагается запустить в декабре.