Главную елку Петербурга увенчали звездой

На главную елку Петербурга утром 11 декабря водрузили звезду. Дворцовую площадь в этом году вновь украшает искусственное дерево, купленное несколько лет назад.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Монтировать 25-метровую конструкцию начали еще в воскресенье, 2 декабря. Ко вторнику гигантский конус уже «прирос» ветками, а увенчала елку огромная серебристая звезда. Также символ Нового года и Рождества частично успели украсить гирляндами.

«Довести до ума» елку время еще есть: праздничные мероприятия на Дворцовой площади начнутся 22 декабря. В этот день главный Дед Мороз страны даст старт гуляньям, также вокруг елочки устроят забег его многочисленные «заместители».

Напомним, искусственную елку на Дворцовой стоимостью чуть более 3 млн рублей устанавливают уже в третий раз. Минувшей зимой, после новогодних каникул, городские власти намеревались провести опрос, чтобы выяснить — какое дерево для жителей Северной столицы предпочтительнее: живое или фабричное. О результатах этого мониторинга не сообщалось.