ФСБ сообщила о ликвидации 37 ячеек террористов в уходящем году

Деятельность 37 террористических ячеек, планировавших теракты на Северном Кавказе, пресечена в 2018 году в России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета 11 декабря заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республики и Ставропольского края», — приводит слова Бортникова RT.

Глава ФСБ отметил, что самый «горячий» в этом смысле регион — по-прежнему Северный Кавказ.

«При этом международные террористические организации предпринимают попытки распространения террористической активности и на другие регионы страны, в том числе привлекая в качестве исполнителей… мигрантов из стран Центральной Азии», — добавил Бортников.

По его словам, за год ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. За 11 месяцев в Россию закрыли въезд более 10 тысячам лиц, подозреваемым в терроризме и экстремизме. Кроме того, более 60 россиян и иностранцев не пустили в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Также Бортников поделился информацией о том, что с подачи спецслужб заблокированы более 64 тысяч сайтов с противоправной информацией, свыше 47 тысяч из них содержали материалы о террористах.

Год назад глава ФСБ сообщал о недопущении в Россию более 17 тысяч иностранцев, которых подозревают в террористической деятельности. За год было задержано более 1000 боевиков.