Мастер-класс по изготовлению традиционных русских кукол поможет тяжелобольной девочке

Детей и взрослых приглашают на благотворительный мастер-класс по созданию традиционных русских кукол, который организовал петербургский фонд «Наташа». Все вырученные средства будут направлены на лечение тяжелобольной девочки.

На мастер-классе модно будет узнать об истории традиционной русской куклы, из чего и для чего делали кукол наши предки, познакомиться с хлопком, льном и лыком. Дети увидят и попробуют в работе детский ткацкий станок. И, конечно, сделают куклу-столбушку своими руками.

Проведёт урок Елизавета Михайлова – актриса театра «Виноград», семейный педагог, выпускница курса «Традиционная кукла» Этнологического клуба «Параскева» при Российском этнографическом музее.

Мастер-класс пройдёт 23 декабря, но организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, поэтому желающим рекомендуют уже сейчас забронировать билеты. Сделать это можно по телефону 906-05-24. Более подробная информация о мероприятии на сайте БФ «Наташа».

Все средства, вырученные на мастер-классе, будут направлены на лечение Кати Жогиной. Девочка с рождения борется за жизнь – она родилась с синдромом Дауна и пороком сердца, который с годами привёл к тяжёлому последствию – высокой лёгочной гипертензии. Кате необходим дорогостоящий лекарственный препарат, который на данный момент не предоставляется за госсчёт.