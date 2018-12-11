Глава Росгвардии подал иск к Навальному о защите чести. Деньги обещает отдать детскому дому

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному на 1 млн рублей о защите чести. Об этом 11 декабря пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Золотова Шоту Горгадзе.

Горгадзе уточнил, что в иск подан в Люблинский суд Москвы. В случае победы в суде деньги будут перечислены в один из российских детских домов. В исковом заявлении Золотов требует признать сведения, которые распространял Навальный, порочащими главу Росгвардии и несоответствующими действительности.

«В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», – подчеркнул адвокат Золотова.