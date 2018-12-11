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Глава Росгвардии подал иск к Навальному о защите чести. Деньги обещает отдать детскому дому
Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному на 1 млн рублей о защите чести. Об этом 11 декабря пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Золотова Шоту Горгадзе.
Горгадзе уточнил, что в иск подан в Люблинский суд Москвы. В случае победы в суде деньги будут перечислены в один из российских детских домов. В исковом заявлении Золотов требует признать сведения, которые распространял Навальный, порочащими главу Росгвардии и несоответствующими действительности.
«В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», – подчеркнул адвокат Золотова.
Справка:
Напомним, все началось с публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией об организации закупок в Росгвардии — якобы продукты приобретались по завышенным ценам. Ответ Золотова на расследование был размещен в Сети 11 сентября — в нем генерал предлагал сделать из Навального на ринге «сочную отбивную». Оппозиционер в это время находился под административным арестом из-за нарушений правил проведения митингов. Политик вышел на свободу 14 октября, отсидев в общей сложности 50 суток.
18 октября оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение с ответом главе Росгвардии — он согласился на поединок с Золотовым, но предложил провести его в виде дебатов. В Росгвардии сразу назвали это «самопиаром на костях», поскольку ответ был записан на следующий день после трагедии в Керчи. Золотов от дебатов отказался, сказав, что приглашал оппозиционера «на другое».