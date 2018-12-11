«Карусель» эвакуировали утром на Маршала Блюхера. Неизвестный сообщил о бомбе

Посетители и персонал гипермаркета в Калининском районе Петербурга были вынуждены эвакуироваться на улицу утром 11 декабря.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, полиция оцепила «Карусель» на проспекте Маршала Блюхера, 41, около 10:40. Сотрудники правоохранительных органов также перекрыли подъезды к магазину.

В торговом центре «Фонтанке» рассказали, что к 11 часам эвакуация закончилась. Причиной экстренных мер стал анонимный звонок о бомбе.