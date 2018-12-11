Две ветки московского метро частично встали в утренний час пик. Пассажиры страдали в давке и опаздывали на работу

Две линии метро в Москве – зелёная и фиолетовая – частично встали 11 декабря. Интервал движения поездов был увеличен от станции метро «Орехово» до «Автозаводской» Замоскворецкой линии, а также от конечной станции метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. С опозданием составы приходили примерно с 8 утра. Около 10:30 пресс-служба Московского метро сообщила в своём твиттере, что график движения восстановлен на всех линиях.

За два с половиной часа москвичи успели возмутиться аномальной давкой на платформах. Сообщается о случаях обморока. Люди, оказавшиеся в метро во время неполадок, сообщили, что даже на такси невозможно было добраться до пункта назначения, так как агрегаторы подняли стоимость поездки.

Канал 360 со ссылкой на «Интерфакс» сообщает, что сбой в работе подземки произошёл из-за неисправности дверей поездов на станциях «Рязанский проспект» и «Павелецкая».