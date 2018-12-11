Смертельная авария на «Сортавале». Женщина ехала по встречке на участке, где полосы разделены отбойниками

Ещё одна смертельная авария с «Маздой», и снова лобовое столкновение. Однако на этот раз нельзя сказать, что водитель не справилась с управлением и случайно оказалась на встречной полосе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 декабря около 0:10 на 5-м километре автодороги «Сортавала» (Новоприозерское шоссе) во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись «Мазда» и «Кадиллак». По предварительной версии, 30-летняя женщина на «Мазде» двигалась в сторону Приозерска по встречной полосе и совершила лобовое столкновение с «Кадиллаком», которым управлял 35-летний мужчина. На этом участке трассы встречные направления разделены отбойниками.

Женщина погибла на месте. А мужчину с травмами средней степени тяжести увезли в больницу Тосно. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, на 33-м километре автодороги «Кола» «Мазда 3» врезалась в фонарь и загорелась. В соцсетях рассказали, что 19-летняя девушка хотела объехать собак, выбежавших на дорогу.

В понедельник, 10 декабря, ночью на Октябрьской набережной «Мазда 3» выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. Водитель и пассажир «Мазды» погибли.

Два человека погибли и трое пострадали в тот же вечер в результате лобового столкновения «Рено» и маршрутки в Кипени на Ропшинском шоссе.