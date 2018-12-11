СМИ сообщили о возможной продаже Альфа-банка. Владельцы эту информацию отрицают

Руководство крупнейшего частного банка в России якобы обсуждало с российским ВТБ и итальянским UniCreidit возможность продажи организации. Об этом 11 декабря сообщила деловая газета The Financial Times со ссылкой на свои источники.

Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что сумма сделки по продаже Альфа-банка оценивалась в 7-8 миллиардов долларов, однако условия не устроили стороны. Переговоры с итальянцами якобы закончились год назад, а с ВТБ – несколько месяцев назад.

В самом Альфа-банке опровергли информацию о возможности продажи, подчеркнув, что в данный момент у компании 13-14% прибыли от рентабельности капитала.

В ноябре президент–председатель правления ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заверил, что вопрос покупки Альфа-банка на повестке не стоит.