«Теплосеть»: В зоне прорыва на Краснопутиловской создан безопасный проход к школе

Безопасный проход к школе создан для учащихся в Кировском районе Петербурга, где утром 11 декабря «Теплосеть» ведет ремонтные работы. Об этом заявляет пресс-служба предприятия.

«Оперативными службами обеспечиваются дополнительные меры безопасности для детей и подростков в зоне дефекта, для школьников создан безопасный проход к школе», – отметили в «Теплосети».

Ранее местные жители отмечали, что труба рванула на остановке общественного транспорта, перекрыта одна полоса по Краснопутиловской улице. Детям приходится идти в школу по проезжей части.

Напомним, дефект на трубопроводе диаметром 200 мм обнаружили у дома №14 по Краснопутиловской улице. В зоне аварии – 11 жилых домов.

Закончить работы теплоэнергетики намерены к 18:20.